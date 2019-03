SandRidge Mississippian IEndlich geschafft, ?

Weitere Suchergebnisse zu "Sandridge Mississippian Trust I":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie SandRidge Mississippian I, die im Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 11.03.2019, 21:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 1,03 USD.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für SandRidge Mississippian I entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben SandRidge Mississippian I auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um SandRidge Mississippian I in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass SandRidge Mississippian I hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 17,05 Prozent liegt SandRidge Mississippian I 11,89 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5,16. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt SandRidge Mississippian I mit einer Rendite von 50,62 Prozent mehr als 24 Prozent darunter. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 74,6 Prozent. Auch hier liegt SandRidge Mississippian I mit 23,98 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.