Mainz (ots) - Die Gründungsinvestoren des Internetkaufhauses Zalando und desStart-up-Inkubators Rocket Internet investieren zunehmend in Immobilien,bevorzugt in Berlin. Die Brüder Marc, Oliver und Alexander Samwer besitzen überein kompliziertes Firmengeflecht allein im Zentrum der BundeshauptstadtImmobilien im Wert von mindestens 150 Millionen Euro. Dazu kommen lautGrundbuchakten Grundstücke, Häuser und Gewerbeflächen in fast jedem BerlinerBezirk. Das ergeben gemeinsame Recherchen des ZDF-Magazins "Frontal 21" und desSpiegel. "Frontal 21 berichtet in der Sendung am Dienstag, 17. Dezember 2019,21.00 Uhr.Neben Gründerzeit-Mietshäusern in Prenzlauer Berg sowie Gewerbeflächen inReinickendorf und Neukölln sind auch spektakuläre Gebäude darunter. Im Portfoliosind beispielsweise der Admiralspalast, eine glamouröse Vergnügungsstätte vomAnfang des 20. Jahrhunderts, die frühere Zentrale des Bayer-Konzerns amKurfürstendamm und das Ullsteinhaus."Die Samwer-Brüder sind dabei, mit ihrem Geschäftsmodell das Gesicht Berlins zuverändern", sagte der Bremer Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel "Frontal21" und dem Spiegel. "Die innovativen Kräfte, die Kreativen, die gehen verloren.Oder auch der einfache Mieter, der Handwerksbetrieb von nebenan."Dass Geld aus der New Economy in Werte der Old Economy wie Immobilien investiertwird, ist nach Hickels Ansicht nicht nur eine Entwicklung in Deutschland. "Dasbeobachten wir auch in den USA", sagte der Wirtschaftsprofessor. Geld, dasDigitalkonzerne erwirtschafteten, wandere immer seltener in die eigeneEntwicklung, "weil sie nicht mehr interessiert, weil sie weniger profitabelist". Im Gegensatz zum Internetgeschäft sei die Immobilienwirtschaft weniger"flatterhaft und krisenanfällig".Der Regensburger Volkswirt und Immobilienexperte Tobias Just sieht dieseEntwicklung kritisch. Wenn IT-Unternehmen nicht mehr in ihr Kerngeschäft,sondern in Immobilien investierten, "dann ist das ein Warnzeichen sowohl für dieUnternehmen als auch für den Immobilienmarkt", sagte Just "Frontal 21" und demSpiegel. Die Folge sei eine "beschleunigende Preisdynamik".