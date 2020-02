Samurai 2K Aerosol: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Samurai 2K Aerosol, die im Segment "Spezialchemikalien" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 15.02.2020, 15:01 Uhr, an ihrer Heimatbörse Singapore mit 0.78 SGD.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Samurai 2K Aerosol entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Samurai 2K Aerosol-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,87 SGD mit dem aktuellen Kurs (0,8 SGD), ergibt sich eine Abweichung von -8,05 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 0,81 SGD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,23 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Samurai 2K Aerosol ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 25,13 und liegt mit 19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien) von 31,12. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Samurai 2K Aerosol auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Samurai 2K Aerosol investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,63 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemikalien einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,06 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.