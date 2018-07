Samudera Shipping Line: Ein Risiko?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Samudera Shipping Line unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Marine". Die Samudera Shipping Line-Aktie notierte am 24.07.2018 mit 0,198 SGD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Singapore.Die Aussichten für Samudera Shipping Line haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Samudera Shipping Line mit einem Wert von 10,96 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Transportation & Logistics" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 25,52 , womit sich ein Abstand von 57 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

