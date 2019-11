Samsung stellt neue Generation von Premium-Ultraschallsystemen vor (FOTO)

Schwalbach/Ts. (ots) -Zwei neue HERA Modelle bieten überzeugende Bildqualität, optimierteArbeitsabläufe und hohe diagnostische Präzision:- Crystal Architecture[TM] ermöglicht beeindruckende Bildqualität- Intelligente, automatisierte Funktionen unterstützen bei derDiagnostik- Neues, ergonomisches Design bietet komfortable Arbeitsumgebung.Mit der HERA I10 und der HERA W9 präsentiert Samsung Health Medical Equipmentauf der MEDICA 2019 vom 18. bis 21. November in Düsseldorf seine neue Generationvon HERA Premium-Ultraschallsystemen. Die neuen Modelle setzen neben exzellenterBildqualität für präzise Diagnosen vor allem auf ein ergonomisches Design. Dassoll bei der Untersuchung komfortable Arbeitsbedingungen und eine angenehmeAtmosphäre für die Patientinnen schaffen.HERA ist ein Akronym für "Hyper-aperture and Enhanced ReconstructionArchitecture" und steht für eine innovative Ultraschall-Plattform, diehochauflösende Bilder und moderne Ergonomie in der bildgebenden Diagnostikliefert.Die preisgekrönte HERA I10 baut mit einem ergonomischen Design und exzellenterBildqualität auf der HERA W10 auf. Gleichzeitig stellt Samsung dasHigh-End-System HERA W9 vor und erweitert somit sein Portfolio in derFrauenheilkunde."Mit der HERA Serie will Samsung seine Position im diagnostischenUltraschall-Markt festigen und auch weiterhin neue Premium-Systeme mitvielfältigen Diagnosefunktionen anbieten, die sich explizit nach denBedürfnissen unserer Kunden richten", sagt Dongsoo Jun, Präsident des Health &Medical Equipment Business bei Samsung Electronics und CEO von Samsung HealthMedical Equipment.Exzellente BildqualitätDie Premium-Ultraschall-Modellreihe HERA ist mit der Crystal Architecture[TM]ausgestattet, die eine exzellente Bildqualität, eine Verarbeitungskapazität von11-mal mehr Daten und eine 10-mal schnellere Datenübertragungsrate als diebisherigen Samsung Produkte ermöglicht.- Crystal Architecture[TM] bietet hohe Bildqualität,Bildeindringtiefe und Bildaufbaugeschwindigkeit dank der neuenCrystalBeam[TM]-Technologie, der hochentwickeltenPost-Processing Engine CrystalLive[TM], sowie derSingle-Crystal-Technologie der S-Vue-Sonden[TM].- MV-Flow[TM] mit LumiFlow[TM] stellt Blutfluss plastisch dar.Diese intuitive dreidimensionale Visualisierung ermöglicht eineverbesserte Abgrenzung vom umliegenden Gewebe und erleichtertdie Differenzierung eng benachbarter Gefäße.- ShadowHDR[TM] wendet selektiv hohe und niedrige Frequenzen desUltraschalls an, um Schattenbereiche wie im fetalen Gehirn oderder Wirbelsäule zu identifizieren und ermöglicht dadurch einoptimiertes Bild."Die MV-Flow[TM]-Funktion ist auf das Gehirn, die Leber, das Herz, die Lunge unddie Plazenta des Fetus anwendbar. Darüber hinaus ist es möglich, das gesamteBlutgefäßnetzwerk einschließlich Mikrovaskularisierung zu identifizieren. Dieswar mit bislang vorhandener Bildtechnologie nur schwer zu erfassen", sagt MartinChavez, Professor für mütterliche Fetalmedizin am NYU Winthrop Hospital in denUSA.Hochentwickelte IntelligenzUm Benutzerabhängigkeit in der Bildgebung zu reduzieren und Arbeitsprozesse zuerleichtern, stellt Samsung unterstützende Diagnose-Funktionen vor:- BiometryAssist[TM] ermöglicht schnelle und genaue Messungen desFetenwachstums durch halbautomatische Biometriemessungen.- 5D Follicle[TM] identifiziert und misst Ovarialfollikel für eineschnelle Beurteilung der Follikelgröße und damit desReifegrades.- S-Detect[TM] für Brust/Schilddrüse ermöglicht einestandardisierte Analyse, Klassifikation und Berichterstellungverdächtiger Läsionen.Entspannte Atmosphäre und ergonomischer KomfortZiel bei der Produktentwicklung war es, eine angenehme und komfortableAtmosphäre sowohl für die behandelnden Ärzte als auch die Patientinnen zuschaffen. Das Ergebnis ist die HERA I10 mit ihrem unkonventionellenUltraschall-Design.Die HERA I10 hat für ihr innovatives, ergonomisches Design, das bei derUntersuchung ein angenehmes Umfeld ermöglicht, den Best Product Award der 19.Ergonomic Design Awards erhalten. Die Auszeichnungen werden von der KoreaErgonomics Association gesponsert.Über Samsung Health Medical EquipmentSamsung Health Medical Equipment entwickelt innovative, vernetzte und aufspezielle Bedürfnisse abgestimmte medizintechnische Lösungen in den BereichenUltraschall, Digitales Röntgen und mobiles CT. Das Ziel: Ärzte undKlinikpersonal dabei zu unterstützen, schnell, sicher und präzise zudiagnostizieren und den Praxisalltag noch effizienter zu gestalten. Erfahren Siemehr unter www.samsunghealthcare.com/de.Pressekontakt:Pressekontakt SamsungSamsung Electronics GmbHHME-DivisionAm Kronberger Hang 665824 Schwalbach / Ts.HME@samsung.dePressekontakt AgenturFaktor 3 AGPetra MüllerKattunbleiche 3522041 Hamburg040 / 679446 - 6129samsung.HME@faktor3.deOriginal-Content von: Samsung Electronics GmbH, übermittelt durch news aktuell