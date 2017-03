Samsung stellt auf dem Europäischen Kongress für Radiologie 2017 die neuesten Diagnoselösungen für Radiologen vor

Die neuesten Angebote unterstreichen "Zugang und Genauigkeit" inder DiagnosePräsentation fortschrittlicher Bildgebungstechnologie undklinischer Studien in SatellitensymposienWien (ots/PRNewswire) - Mit dem Ziel, Radiologen in der ganzenWelt zu befähigen, stellt Samsung Electronics Co., Ltd. auf demEuropäischen Kongress für Radiologie (ECR) 2017 vom 1. bis 5. März inWien, Österreich, die neuesten medizinischen Geräte und Lösungen vor,und veranstaltet Symposien über modernste Bildgebungstechnologie undneue Forschung.Samsung legt dabei besonders Augenmerk auf die Verfügbarkeit von"verbessertem Zugang und erhöhter Genauigkeit", damit Radiologen undRöntgenassistenten Diagnosen mit größerem Vertrauen stellen undPatienten besser betreuen können. Durch die Integration führenderFähigkeiten in Form von Faktorinnovation helfen die neustenmedizinischen Geräte von Samsung ihren Nutzern mit ergonomischemDesign, das kompakter und leichter ist, besseren und schnellerenZugang zu Patienten zu erhalten. Die jüngsten Aktualisierungen derBildgebungsfunktionen schließen ebenfalls den neuestenAnalysealgorithmus und die Bildverstärkungstechnologien von Samsungein, die Radiologen helfen, schnellere Entscheidungen mit größererGenauigkeit zu treffen."Samsung beabsichtigt, genau das anzubieten, was Radiologen undKliniker an Diagnoselösungen am wichtigsten finden, und Lösungenbereitzustellen, die ihren Wunsch nach einfacherem Zugang undgrößerer Genauigkeit erfüllen", sagte Dongsoo Jun, President ofHealth & Medical Equipment Business von Samsung Electronics und CEOvon Samsung Medison. "Unser Engagement für europäische Kunden undRadiologen in der ganzen Welt wird jeden Tag stärker. Samsungentwickelt unaufhörlich Technologien, die zahlreichen medizinischenUmgebungen nutzbringende Innovationen bieten."Am Stand von Samsung finden Sie nachstehende Lösungen:Verbesserter ZugangDas neue, preisgekrönte, mobile digitale Radiografiesystem GM85bietet ein ultimatives Fahrerlebnis und der CereTom® wird in einembreiten Spektrum von Marktanwendungen eingesetzt, wie z. B.Schlaganfalleinheiten:- Das kompakte Design und der optimierte Arbeitsfluss des GM85: DerGewinner des 2017 iF Design Award, das GM85, verfügt über einschlankes, ergonomisches Design, das einfachen Zugang beibeschränktem Raum, sogar in Aufzügen ermöglicht, denn es ist nur555 mm breit und etwa 40 % leichter (mit 349 kg) als dieVorgängermodelle. Dank Samsungs anwenderorientierterDesignfähigkeit der Weltklasse verfügt das Gerät über eineklappbare Säule, die dem Anwender beim Transport des Systems guteVisibilität bietet und den Zugang zu engen Plätzen erlaubt. Seineanpassungsfähige, weiche Steuerung und der Sensor in derFrontstoßstange machen die Navigation sicherer. Des Weiterenerlaubt die Quick-Positionierung mit einfachen Knopfdrücken amGerätekopf des Rohres (THU) genaue Körperbewegungen ohne Griffe.- CereTom®, ein tragbarer, anpassungsfähiger CT-Scanner: Der8-Schicht Scanner bietet schnelle Abtastzeiten und sofortige,qualitativ hochwertige Bildwiedergabe an unterschiedlichenStandorten von Patienten. Die mobile Schlaganfalleinheit (MSU) isteine Spezialambulanz oder ein anderes medizinischesNotfallfahrzeug, das mit der CereTom® ausgestattet ist. Sie erlaubtdem Begleitteam schnellen Zugang, unabhängig davon, ob derPatienten einen Schlaganfalls aufgrund eines Blutgerinnsels odereiner Hämorrhagie erlitten hat.Verbesserte DiagnosegenauigkeitDas erstklassige Ultraschallsystem RS80A mit Prestige und dasdeckenmontierte, digitale Radiografiesystem GC85A verfügen überhochmoderne Funktionen, welche die Diagnosekonsistenz und-genauigkeit verbessern:- Das RS80A mit den neuesten Prestige-Funktionen: Das CEUS+ istSamsungs jüngstes, kontrastverstärktesUltraschall-Bildgebungssystem und bietet mit der neuenÜbertragungstechnologie herausragende Auflösung und erhöhteEinheitlichkeit. Es verbessert die Diagnose von kleinen Läsionendurch die klare Darstellung der Gewebegrenzen und hilft Anwendern,genauere interventionelle Verfahren einfacher zu definieren. DasS-Detect(TM) für Brustuntersuchungen hilft Radiologen mit nurwenigen Klicks, die Charakteristiken von Brustläsionen besser zuverstehen, um mit größerer Genauigkeit festzustellen, ob siebösartig oder gutartig sind.- Das GC85A verbessert die Bildklarheit und den Arbeitsablauf vonRöntgenassistenten: Bone Suppression verbessert die Klarheit vonWeichgeweben, wenn Knochen in Brustbildern ausgeblendet werden. DasErgebnis ist verbesserte Knotenerkennung zur Unterstützung derdiagnostischen Beurteilung. Das Gerät verfügt ebenfalls über eineneue Funktion, die den Betrieb ohne tragbares Raster erlaubt. Diesreduziert nicht nur die übermäßige Belastung der Handgelenke vonBedienern, sondern eliminiert auch Ausrichtungsfehler, die mittragbaren Rastern oft vorkommen. Damit vermindert sich das Risikozusätzlicher Aufnahmen.Satellitensymposien von SamsungAm Donnerstag präsentiert Samsung von 12:30 - 13:30 Uhr in Raum X(2. Ebene), wie fortschrittliche Bildgebungstechnologien, z. B.künstliche Intelligenz und computerbasierte Instrumente, die Diagnoseunterstützen, und am Freitag finden von 12:30-13:30 im Studio 2017(1. Ebene) Vorträge über klinische Forschung mithilfe derkontrastverstärkten Ultraschalltechnologie von Samsung statt. Hierkönnen Sie sich registrieren(http://client.samsungd9.com/samsung/mail/invitation.html).FortschrittlicheBildgebungstechnologievon SamsungDonnerstag, 2. März(Raum X, 2. Ebene)Zeit Thema Vortragender12:30 ~ 13:00 Uhr Artificial intelligence Prof. Alisonin Radiology [Künstliche NobleIntelligenz in der (UniversitätRadiologie] (von CAD zur Oxford)Arbeitsflussverbesserung)13:00 ~ 13:30 Uhr Role of S-Detect making Prof.supporting tool to Tommaso V.characterize focal breast Bartolottalesions [Die Rolle des (UniversitätS-Detect als von Palermo)unterstützendesInstrument für dieCharakterisierung lokalerLäsionen der Brust]KontrastverstärkteUltrasonografie:Fortschritte undderzeitiger Status inder medizinischenPraxis Freitag, 3.März (Studio 2017, 1.Ebene)Zeit Thema Vortragender12:30 ~ 12:50 Uhr New tools in Prof. VitoMultiparametric Cantisaniultrasound :from (Sapienzaguidelines to clinical Universitätpractice [Neue von Rom)Instrumente beimultiparametrischemUltraschall: vonLeitlinien zurmedizinischen Praxis]12:50 ~ 13:10 Uhr Pediatric CEUS : Dr. MariaIndications and Cost SellarsEffectiveness [CEUS in (King'sder Pädiatrie: College.Indikationen und London)Kosteneffizienz]13:10 ~ 13:30 Uhr CEUS as a problem solving Prof. Paultool in clinical practice S. Sidhu[CEUS als (King'sProblemlösungsinstrument College.in der klinischen Praxis] London)Weitere Informationen finden Sie unterwww.samsungmedicalsolution.com.Über Samsung Electronics Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd. inspiriert die Welt und formt dieZukunft mit transformativen Ideen und Technologien. Das Unternehmendefiniert die Welt von TVs, Smartphones, tragbaren Geräten, Tablets,Kameras, digitalen Anwendungen, medizinischer Ausrüstung,Netzwerksystemen und Halbleiter- sowie LED-Lösungen neu. Die neuestenNachrichten finden Sie im Samsung Newsroom unterhttp://news.samsung.com.Foto - http://mma.prnewswire.com/media/474066/Samsung_Diagnostic_Solutions_a.jpgFoto - http://mma.prnewswire.com/media/474068/Samsung_Diagnostic_Solutions_b.jpgFoto - http://mma.prnewswire.com/media/474069/Samsung_Diagnostic_Solutions_c.jpgPressekontakt:Doug KimCommunications+82-2-2194-1046doug.kim@samsungmedison.comOriginal-Content von: Samsung Electronics, übermittelt durch news aktuell