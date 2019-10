Samsung oder Apple: Welche Tablets sind laut ihren Nutzern robuster?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Hannover (ots) - Eine Umfrage von Wertgarantie unter mehr als11.000 Tablet- und Laptop-Nutzern ergab: Samsung Tablets sind lautihren Nutzern robuster als die von Apple - nur 37,6 Prozentverzeichnen während der gesamten Nutzungsdauer Defekte an ihrenGeräten.Tablet-Nutzer von Samsung scheinen etwas behutsamer mit ihrenGeräten umzugehen, denn lediglich jeder Dritte hatte bereits einenSchaden am Tablet, dazu gehören Displayschäden, technische Defekteund kleine Schönheitsfehler. Die Tablets von Apple-Nutzern weisenhingegen mit 43,6 Prozent mehr Schäden auf. Ein möglicher Grundhierfür könnte sein, dass iPad-Nutzer ihre Geräte häufiger unterwegsnutzen als Samsung-Nutzer. Dies würde auch die höheren Sturzschäden(10,6 Prozent) bei Apple und die geringen bei Samsung (6,9 Prozent)erklären. Nicht verwunderlich ist, dass bei einem Sturz besondershäufig das Display betroffen ist - Apple (68,8 Prozent) und Samsung(65,8 Prozent)."Nutzer von iPads scheinen die Gefahr erkannt zu haben undschützen ihr Gerät besonders häufig mit einer Schutzhülle oder-folie. Denn 72,5 Prozent der Apple-Nutzer legen besonderen Wert aufeinen guten Schutz, Samsung-Nutzer hingegen nur zu 65,6 Prozent.",erläutert Marco Brandt, Bereichsleiter Digital Business beiWertgarantie.Akkuprobleme gleich auf bei Samsung und AppleEines haben Samsung- und Apple-Nutzer gemeinsam, denn gut dieHälfte der Tablets weist im Laufe ihres Lebenszykluses Akkuproblemeauf. Trotz allem sind Apple-Nutzer starke Anhänger ihrer Geräte: 42,6Prozent würden sich für einen Wiederkauf ihres Gerätes entscheiden.Samsung-Nutzer würden das gleiche Gerät hingegen nur zu 34,6 Prozenterneut kaufen.Datengrundlage zur UmfrageFür die Umfrage hat Wertgarantie Statista beauftragt. 11.140Nutzer im Alter zwischen 18 und 60+ Jahren wurden im Zeitraum Junibis August 2018 befragt. Die gesamten Umfrage-Ergebnisse zu Apple,Samsung und weiteren Herstellern sind in der Tablet-Reparatur-Studiezu finden. (http://ots.de/YysFsh)Über Wertgarantie:Wertgarantie ist Fachhandelspartner Nr.1 im BereichGarantie-Dienstleistung und Versicherung für Konsumelektronik,Hausgeräte und Fahrräder. Seit 1963 bietet das zur Wertgarantie Groupzählende Unternehmen Garantie-Lösungen über die gesetzlicheGewährleistung hinaus. Kunden finden Wertgarantie-Produkte vor allemim mittelständischen Fachhandel. Weitere Partner desSpezialversicherers sind Verbundgruppen, Hersteller,Werkskundendienste und Dienstleistungsunternehmen. Rund 740Mitarbeiter sind in der Wertgarantie Group tätig, aktuell zählt derBestand der Gruppe über 6 Millionen Verträge. Im Mai 2018 wurdeWertgarantie von Deutschland Test mit einem Maximum-Score von 100Punkten als Deutschlands Versicherer mit der "Höchsten Reputation"ausgezeichnet.www.wertgarantie.dePressekontakt:Gina Schneider | Referentin für Public Relations & Marketing | Tel:0049 511 71280-648 | E-Mail: g.schneider@wertgarantie.deOriginal-Content von: Wertgarantie, übermittelt durch news aktuell