Samsung erwägt Bau von Haushaltsgeräte-Werk in den USA

SEOUL (dpa-AFX) - Der südkoreanische Elektronik-Hersteller Samsung erwägt den Bau einer Fabrik für Haushaltsgeräte in den USA.



Samsung befinde sich in vorläufigen Diskussionen über die Öffnung eines solchen Werks, teilte der Marktführer bei Smartphones, Speicherchips und Fernsehern am Donnerstag mit. Details wurden nicht genannt.

Das "Wall Street Journal" hatte berichtet, Samsung wolle einen Teil seiner Produktion aus Mexiko verlegen und anfangs 300 Millionen Dollar (284,7 Millionen Euro) in den Bau einer Haushaltsgeräte-Fabrik in den USA investieren. Dabei könnten 500 Arbeitsplätze entstehen.

Samsung betonte, dass es sich um ein "komplexes Projekt" handele. Wie bei alle strategischen Unternehmensentscheidungen werde es zuvor eine gründliche Prüfung und Planungen geben, "so dass es die beste Option für Samsung" sei./dg/DP/zb