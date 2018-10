Samsung dank Chip-Boom mit kräftigem Gewinnsprung

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

SEOUL (dpa-AFX) - Dank des robusten Geschäfts mit Speicherchips hat Samsung im dritten Quartal 2018 einen kräftigen Gewinnsprung verzeichnet.



Der Überschuss sei im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 10,2 Milliarden Euro (13,15 Billionen Won) gestiegen, teilte das südkoreanische Technologieunternehmen am Mittwoch mit. Das starke Ergebnis bei Speicherchips sei vor allem auf den Bedarf an Servern und Mobilgeräten zurückzuführen. Mit dem Chipgeschäft verdient der Marktführer bei Speicherchips, Smartphones und Fernsehern mit Abstand das meiste Geld. Der Verkauf von Smartphones blieb den eigenen Angaben zufolge im dritten Quartal trotz eines soliden Absatzes bei Spitzenmodellen so gut wie unverändert./dg/DP/zb