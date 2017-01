Samsung bringt Zahlen für 2016!

Liebe Leser,

der koreanische Technologieriese Samsung hat die Zahlen für das vierte Quartal des letzten Geschäftsjahres und damit auch für das gesamte Geschäftsjahr veröffentlicht. Haben die Probleme mit dem Smartphone Note 7 zu schlechten Zahlen geführt? Kann man nicht sagen!

Denn anders als z.B. Apple ist Samsung nicht so stark von einzelnen Produkten abhängig. Samsung hat so viele Produktbereiche – Monitore, Halbleiter, Fernseher, Smartphones. Da gibt es immer wieder eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben werden kann, wie zuletzt z.B. gekrümmte Bildschirme bei hochpreisigen Fernsehern. So können dann schlechte Zahlen mit einem wichtigen Produkt sozusagen aufgefangen werden.

Samsung: Umsätze stagnieren – operativer Gewinn steigt

Insgesamt erzielte Samsung im vierten Quartal laut eigenen Angaben Umsätze von 53,33 Billionen Won (42,62 Mrd. Euro). Das lag auf dem Niveau des entsprechenden Vorjahresquartals (53,32 Billionen Won). Der operative Gewinn war stark und lag bei 9,22 Billionen Won (7,34 Mrd. Euro) im vierten Quartal. Zum Vergleich: Im entsprechenden Vorjahresquartal waren es 6,14 Billionen Won. Mein Fazit: Trotz stagnierender Umsätze und technischer Probleme mit einem Flaggschiff-Smartphone konnte Samsung den operativen Gewinn deutlich steigern. Feine Sache.

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse