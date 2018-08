Samsung auf der IFA 2018 (FOTO)

Schwalbach (ots) -Ab Freitag, dem 31. August 2018, heißt Samsung Electronics unterdem Motto "Do what you can't" Besucher auf der IFA in Berlin herzlichwillkommen. Bereits gestern hat Miss IFA die Ausstellungsfläche vonSamsung im CityCube Berlin besucht und einen ersten Blick auf dieneuen Produkthighlights geworfen. Auch in diesem Jahr präsentiertSamsung auf mehr als 6.000 Quadratmetern eindrucksvoll vielfältigeInnovationen aus den Bereichen IT & Mobile Communication,TV/Audio/Video, Display Solutions, Samsung Storage und HomeAppliances, die den Alltag der Menschen erleichtern.Vor Ort erwartet die IFA-Gäste mit dem Samsung QLED 8K TV einabsolutes Highlight und der nächste große Schritt im Bereich derBildqualität. In der Küche ermöglicht der neue Dual Cook FlexBackofen volle Flexibilität und lässt sich dank SmartThings Appkomfortabel steuern. Samsung zeigt auf der IFA über alleProduktbereiche hinweg Innovationen, die das Leben der Konsumentenbereichern und die Grenzen des Machbaren neu definieren.Aktuelle Informationen und weiteres Bildmaterial finden Sie imdeutschen Samsung Newsroom unter https://news.samsung.com/de/tag/ifaPressekontakt:Pressekontakt AgenturCorporate MarketingFAKTOR 3 AGHarry Olschok-HofmannKattunbleiche 3522041 HamburgTel.: 061 96 66 10 36Fax: 040 / 679446-11samsung.corp@faktor3.deOriginal-Content von: Samsung Electronics GmbH, übermittelt durch news aktuell