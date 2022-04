Samsung SDI-Aktie: Zu teuer?

Es ist für die Samsung SDI-Aktie an der Korea Stock Exchange bislang ein schwaches Jahr: 9,63 Prozent hat der Titel seit dem 1. Januar eingebüßt. In den vergangenen fünf Tagen stieg der Kurs jedoch wieder: Der Kurs machte unterm Strich ein Plus von 3,82 Prozent. Im heutigen Tagesverlauf bis 11:16 Uhr MEZ liegt das Samsung SDI-Papier ebenfalls mit 0,18 Prozent im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung