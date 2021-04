Samsung SDI-Aktie: Batterien und Brennstoffzellen!

Ganz klar, bei der Energie-Sparte des Samsung-Konzerns dreht sich in den Augen der Börsianer derzeit alles um den Batterie- und Akkumulatoren-Bereich. Laut Navigant Research gehören die Südkoreaner neben LG Chem und Panasonic zu den drei führenden Akkuherstellern für Elektroautos. Besonders gut kamen an der Börse zudem die Ambitionen in der Brennstoffzellen-Forschung an.

