Samsung Galaxy Fold überlebt außergewöhnlichen CHIP-Härtetest / Lego-Roboter faltet Handy über 200.000 Mal (FOTO)

München (ots) -Mithilfe einer speziell dafür entwickelten Apparatur überprüfte CHIP imhauseigenen Testcenter das weltweit erste Falt-Handy und erhielt einüberraschendes Ergebnis: Das Fold-Display übersteht die vom Hersteller Samsungversprochenen 200.000 Faltvorgänge zwar unbeschadet, das Scharnier offenbartejedoch hörbare Abnutzungserscheinungen.Roboter simuliert innerhalb einer Woche 200.000 FaltvorgängeEine ganze Woche lang prüfte das CHIP-Testcenter die innovative Falt-Technologiedes 2.100 Euro teuren Smartphones in einer Extremsituation: Eingespannt in einenselbstgebauten Roboter, wurde das Falt-Phone rund um die Uhr auf- und wiederzugefaltet. Die Basis der Falt-Apparatur bildet ein Lego Mindstorms EV3-Set, dasdurch Lego Technic aus den 90er-Jahren unterstützt wird. Zwei Servo-Motoren undeine 1:3-Zahnrad-Übersetzung klappten das Handy kontinuierlich auf und zu. Zwarmussten zwischendurch sowohl Zahnräder als auch einer der beiden Elektromotorenausgetauscht werden, nach den notwendigen Reparaturen konnte der Fold-Folder die200.000 Faltvorgänge aber problemlos erreichen.Display besteht HärtetestDas Ergebnis dieses Stresstest fällt ausgesprochen positiv aus: Nach 200.000Faltvorgängen weist das Display keinerlei sichtbare Spuren von Abnutzung auf -auch nicht an der Falz, die laut Samsung eine natürliche Eigenschaft desDisplays ist. Einzig das Scharnier des Galaxy Fold lässt Abnutzungsspurenerkennen, besser gesagt hören. Nach etwa 100.000 Faltungen gab es ein leichtesKnarzen von sich, das nach Abschluss der 200.000 Faltungen deutlich zu hörenist. Trotzdem ist die Funktionstüchtigkeit des Faltmechanismus nach wie vorvollständig gegeben - das Fold schließt plan und bleibt stabil in deraufgeklappten Position. Würde man das Fold am Tag um die 100 Mal öffnen undschließen, entsprechen die durchgeführten 200.000 Faltungen einer Nutzungsdauervon knapp 5,5 Jahren.Den gesamten Testbericht, inklusive eines Videos der Faltapparatur, finden Sieauf chip.de: https://www.chip.de/galaxyfold