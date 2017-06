Samsung Electronics: Erstklassige Entwicklung!

Liebe Leser,

Samsung hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr erstklassig entwickelt. Bei einem leichten Umsatzplus ist der Gewinn um ein Fünftel auf 22 Bio KRW gestiegen. Dabei konnte der Konzern einige Rückschläge problemlos verkraften. Samsung hatte zuletzt weniger mit wirtschaftlichen, sondern mehr mit Image-Schäden zu kämpfen. Allen voran der Korruptionsskandal in Südkorea. Ein leitender Angestellter wurde wegen Präsidentenbestechung verurteilt. Zudem soll die Führungsriege tief in Bestechungsvorwürfe und weitere Marktmanipulationen verstrickt sein.

Samsung wird sich künftig stärker auf die Schwellen- und Entwicklungsländer konzentrieren müssen

An der operativen Geschäftsentwicklung gingen diese Probleme aber offensichtlich vorbei. Der Konzern ist besser aufgestellt als je zuvor. Nichts scheint Samsung stoppen zu können. Selbst ein brennendes Smartphone, das eigentlich als Premiumprodukt gedacht war, konnte dem Image von Samsung keinen Abbruch tun. Samsung schafft es sogar bei einem gesättigten Smartphone- und Tabletmarkt, beeindruckende Erfolge zu erzielen.

Die operativen Margen befinden sich in Topform; und so schafft es Samsung, selbst bei gleichem Umsatz mehr zu verdienen. Im 1. Quartal 2017 konnte der Umsatz um weitere 1,6% auf 50 Bio KRW gesteigert werden. Da das Wachstum in den Industriestaaten immer weiter nachlässt, wird sich Samsung künftig stärker auf die Schwellen- und Entwicklungsländer konzentrieren müssen. Hier können die Koreaner mit ihren preisgünstigeren Produkten der Konkurrenz davon rennen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.