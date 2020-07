Samsung Electronics Aktie: Aufwärtstrend!?

Befindet sich das Wertpapier von Samsung Electronics etwa im Aufwind? Aktuell ja. Laut übereinstimmender Medienberichte sind die Aktienkurse in Ostasien und Australien am Dienstag auf einem sehr guten Weg. Und der verläuft aus Aktionärssicht demnach in die richtige Richtung – nach oben. Natürlich dominiere auch hier wie am Tag zuvor der Siegeszug des Goldes, hieß es am Dienstag in einem Bericht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung