Samsung Electro-Mechanics entwickelt 13 Typen von MLCC für Automobilantriebe

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- MLCC für Antriebsstränge mit garantiertem Einsatz bei bis zu 150 °C - Einführung von 13 Typen von MLCCs für die Automobilindustrie in verschiedenen Größen und Kapazitäten - Pläne zur Lieferung neuer Produkte an globale Autoteilehersteller- Samsung Electro-Mechanics erweitert das Angebot an MLCCs für die Automobilindustrie, um den Automobilmarkt offensiv zu bedienen - Gewinnung von Marktanteilen auf dem Markt für hochzuverlässige MLCC für die Automobilindustrie, der derzeit von einigen wenigen Unternehmen beherrscht wird - Stärkung der Reaktionsfähigkeit auf dem Markt durch Diversifizierung der Geschäftsbereiche, wie z. B. der IT-, Automobil- und NetzwerkbrancheSamsung Electro-Mechanics hat Hochtemperatur-MLCCs entwickelt, die in Automobil-Antriebssträngen eingesetzt werden können, um den Automobilmarkt zu bedienenSamsung Electro-Mechanics gab am 11. bekannt, dass das Unternehmen 13 Typen von MLCCs für die Automobilindustrie entwickelt hat, die garantiert in einer 150 °C-Umgebung eingesetzt werden können, und plant, diese an globale Autoteilehersteller zu liefern. Hochzuverlässige MLCCs für Kraftfahrzeuge mit garantiertem Einsatz bei 150 °C wurden bisher nur von einigen Unternehmen hergestellt, aber mit dieser Entwicklung wird Samsung Electro-Mechanics seine Bemühungen verstärken, seinen Marktanteil zu vergrößern, indem es seine Produktwettbewerbsfähigkeit mit einer erweiterten Palette von Automobilkomponenten erhöht.Die neuen Produkte sind in verschiedenen Größen und Kapazitäten erhältlich, von der Größe 3225 mit einer Breite von 3,2 mm und einer Länge von 2,5 mm und einer hohen Kapazität von 22 µF (Mikrofarad) bis zur kleineren Größe 1608 mit 220 nF (Nanofarad).(▲3225 Größe 22 µF, 4,7 µF, 2,2 µF (3 Typen) ▲3216 Größe 10 µF, 2,2 µF, 1 µF (3 Typen) ▲2012 Größe 10 µF, 4,7 µF, 2,2 µF, 1 µF, 470 nF, 220 nF (6 Typen) ▲1608 Größe 220 nF (1 Type))- Der Keramikvielschicht-Chipkondensator (Multi-Layer Ceramic Capacitor, MLCC), eine Kernkomponente in elektronischen Geräten, die den stabilen Stromfluss in elektronischen Schaltkreisen steuert, ist für Produkte wie Smartphones, Haushaltsgeräte und Automobile unerlässlich.Der Antriebsstrang erfordert eine hohe Zuverlässigkeit der internen Komponenten, da die interne Betriebstemperatur aufgrund des hohen Stromverbrauchs und der Wärmeentwicklung durch den Antrieb des Hauptantriebssystems eines Fahrzeugs, z. B. des Verbrennungsmotors oder des Motors eines Elektrofahrzeugs (EV), auf bis zu 150 °C ansteigen kann.In einer Umgebung, die über der garantierten Temperatur liegt, neigen MLCCs dazu, ihre Kapazität zur Speicherung von Energie zu verlieren. Im Allgemeinen werden 85 °C für IT-Geräte und 125 °C für elektrische Geräte garantiert, aber für den Antriebsstrang ist eine 150 °C-Garantie erforderlich.Die neu entwickelten MLCCs sind in der Lage, selbst in einer extremen Umgebung von 150 °C ohne Kapazitätsminderung normal zu funktionieren. Aufgrund der technischen Komplexität der Rohstoffentwicklung und der Konstruktionstechnik wird diese Art von Produkten derzeit nur von wenigen Unternehmen hergestellt.„Automobilprodukte, die in extremen Umgebungen eingesetzt werden, sind schwieriger zu entwickeln als Produkte für IT-Geräte, und unter ihnen sind Anwendungen für den Antriebsstrang am schwierigsten", sagte Kim Dooyoung, Leiter der Component Solution Unit, Samsung Electro-Mechanics. „Samsung Electro-Mechanics wird seine Präsenz auf dem Automobil-MLCC-Markt weiter ausbauen, indem es differenzierte Materialien und Fertigungstechniken einsetzt, wie z.B. die Eigenentwicklung von dielektrischem Material."Die Elektrifizierung des Automobils hat die Nachfrage nach kleinen, leistungsstarken und hochzuverlässigen MLCCs angeheizt. Der MLCC-Markt für die Automobilindustrie wird voraussichtlich mit einer CAGR von 9 % wachsen, was mit dem effizienten Kraftstoffverbrauch von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor und EV-Fahrzeugen und der zunehmenden Anzahl von Sensoren und elektronischen Steuergeräten (ECUs) zur Motorsteuerung zusammenhängt.Samsung Electro-Mechanics baut sein Angebot an hochwertigen Produkten für die Automobilindustrie mit Hochtemperatur-, Hochspannungs- und Hochzuverlässigkeitseigenschaften auf der Grundlage seines technologischen Vorsprungs im Bereich der ultrakompakten und ultrahochkapazitiven MLCCs aus und erweitert das Angebot an MLCCs für globale Autoteilehersteller und Automobilhersteller.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1795164/Samsung_Electro_Mechanics_develops_13_types_of_MLCC_for_automotive_powertrains.jpgPressekontakt:Haneol Park,heol.park@samsung.comOriginal-Content von: Samsung Electro-Mechanics, übermittelt durch news aktuell