Samsung: Apple Rivale mit GIGANTISCHEN Gewinnzuwachs!

eine Erholung im Handymarkt, sowie die starke Nachfrage nach Speicherchips lässt den Gewinn des südkoreanischen Elektronikkonzerns in die Luft schnellen. 50 Prozent mehr Gewinn im vierten Quartal 2016. So lautet das vorläufige Ergebnis, welches vergangenem Freitag verkündet worden war. Die genauen Ergebnisse werden Ende Januar präsentiert.

Nach Debakel – Jetzt wieder VORN!

Nach der letzten Rückrufaktion im letzten Jahr jetzt endlich wieder gute Neuigkeiten. Damals kostete das Debakel rund um entflammbare Akkus beim Galaxy Note 7 dem Konzern 2 Milliarden Dollar. Die aktuellen Ergebnisse zeigen, dass das Weihnachtsgeschäft hierdurch nicht eingeschränkt war. Experten hatten an dieser Stelle etwas anderes erwartet. Der Gewinnzuwachs war dann doch eine Überraschung. Auch für das kommende Jahr 2017 erwarten die Profis neue Rekordergebnisse.

Apple bekommt immer HÄRTERE Konkurrenz!

Vor Genau zehn Jahren war es soweit als Apple das erste IPhone präsentierte. Das war der Durchbruch. Bis heute wurden mehr als eine Milliarden Geräte verkauft. Rund zweidrittel des Umsatz führt bei Apple auf die Smartphonesparte zurück. Genau das wird zunehmend kritisiert. Hier ist Samsung viel runder aufgestellt. Ihre Umsätze werden über wesentlich mehr Elektroniksparten verteilt. Das verleiht dem Konzern eine grundsolidere Ausrichtung. Negative Schwankungen in den Ergebnissen der einzelnen Geschäftsbereiche können so besser abgefedert werden. Anleger wissen das zu schätzen.

Ein Gastbeitrag von Tobias Jauck.

