Samsung Aktie: Deshalb wählt Samsung einen frühen Start für Flaggschiff!

Samsung Electronics Co Ltd (OTC:SSNLF) gab am Montag bekannt, dass es sein “Galaxy Unpacked”-Event zur Vorstellung der Galaxy S-Flaggschiffe am 14. Januar abhalten wird, einen Monat früher als erwartet. In der Vergangenheit hat Samsung seine Flaggschiff-Handys im Februar vorgestellt, entweder vor oder während der Mobile World Congress-Messe, und die Geräte im März oder April veröffentlicht, berichtet CNET. In diesem Jahr hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung