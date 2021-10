Samsung Aktie: Samsung SDI und Stellantis arbeiten bei der Produktion von EV-Batterien zusammen!

Der südkoreanische Batteriehersteller Samsung SDI Co Ltd (OTC:SSDIY) und der Automobilhersteller Stellantis NV (NYSE:STLA) haben zusammengearbeitet, um Batterien für Elektrofahrzeuge für den nordamerikanischen Markt zu produzieren, berichtet Reuters. Die Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co Ltd (OTC:SSNLF) verfügt bereits über Batteriewerke für Elektrofahrzeuge in Südkorea, China und Ungarn und beliefert Kunden wie die Bayerischen Motoren Werke AG (OTC:BMWYY) und Ford Motor Co ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



