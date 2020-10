Samsung-Aktie: Neues Hoch nach Spitzenwechsel!

Samsung Electronics Co. Ltd. und die Aktien seiner Tochtergesellschaften erlebten am Montag einen Anstieg in Südkorea. Samsung C&T Corp erholte sich um 13,46%, Samsung SDS Co Ltd. stieg um 5,51% und Samsung Life Insurance Co Ltd. um 3,8%.

Der Aktienmarkt reagiert laut CNBC auf einen Führungswechsel nach dem Tod des Vorsitzenden Lee Kun-Hee am Sonntag. Der stellvertretende Vorsitzende Jay Y. Lee, Sohn



