Samson Paper: Was ist jetzt zu tun!

Per 24.06.2020, 16:32 Uhr wird für die Aktie Samson Paper am Heimatmarkt Hong Kong der Kurs von 0.375 HKD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Handelsunternehmen und Distributoren".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Samson Paper auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 4,23 ist die Aktie von Samson Paper auf Basis der heutigen Notierungen 93 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" (58,32) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Samson Paper-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 0,41 HKD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (0.375 HKD) deutlich darunter (Unterschied -8,54 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (0,38 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,32 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Samson Paper-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Die Samson Paper-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 6,23 Prozent liegt Samson Paper 4,04 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,2. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.