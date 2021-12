Sammer verteidigt Hummels: 'Hat einen großen Mehrwert für den BVB'

DORTMUND (dpa-AFX) - BVB-Berater Matthias Sammer hat Verteidiger Mats Hummels gegen Kritik im Anschluss an das 2:3 gegen den FC Bayern München verteidigt. "Mats hat einen großen Mehrwert für den BVB. Er tut uns als Persönlichkeit, Führungsspieler, mit seiner Zweikampfstärke und seinem Aufbauspiel sehr gut", sagte Sammer der "Sport Bild" (Mittwoch).

Hummels war bei der Niederlage im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga an zwei Gegentoren direkt beteiligt und hatte sich danach von einigen Experten Kritik an seiner Geschwindigkeit anhören müssen. Sammer ist das zu eindimensional. "Schnelligkeit unterscheidet sich in Laufschnelligkeit, Handlungsschnelligkeit und Antizipation. Dass die reine Laufschnelligkeit nicht die eines Top-Sprinters ist, darüber wurde bei Mats schon vor zehn Jahren gesprochen. Das ist ein Fakt", sagte Sammer über den 32-Jährigen.

"Mats in einem etwas höheren Alter allein auf Laufschnelligkeit zu reduzieren ist falsch. Deswegen ist diese Diskussion auf einem falschen, unsachlichen Niveau geführt worden."/max/DP/zb