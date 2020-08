Sammelklage gegen Audi in Ingolstadt abgewiesen

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

INGOLSTADT (dpa-AFX) - Eine Sammelklage von 2500 Dieselauto-Fahrern gegen die Volkswagen -Tochter Audi ist am Freitag vom Landgericht Ingolstadt abgewiesen worden.



Das teilte ein Gerichtssprecher am Morgen mit. Der Rechtsdienstleister Myright hatte die Klage eingereicht und bezifferte den Streitwert auf 77 Millionen Euro. Für die Dieselkäufer wollte er sich den Kaufpreis erstatten lassen, plus Zinsen und möglicherweise abzüglich einer Nutzungsentschädigung. Gegen die Abweisung der Klage kann Myright Revision einlegen./rol/DP/jha