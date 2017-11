Sambia ist Convention & Culture Partner der ITB Berlin 2018

Berlin (ots) - Neben Safaris und Luxusreisen konzentriert sichSambia auf die Erweiterung von touristischen WertschöpfungskettenSambia ist touristisch noch weitgehend unberührt, positioniert sichaber kontinuierlich als beliebtes Reiseziel. Das im Herzen dessüdlichen Afrikas gelegene Land ist nun Convention & Culture Partnerder ITB Berlin 2018."Mit Sambia haben wir ein überaus spannendes und ursprünglichesLand als Convention & Culture Partner gewonnen", kommentiert DavidRuetz, Head of ITB Berlin. "Es verfügt über enormes touristischesPotenzial und entwickelt seine touristische Infrastrukturgleichzeitig auf sehr nachhaltige Weise. Ich freue mich sehr darauf,die Attraktionen Sambias 2018 als Reiseziel verstärkt präsentieren zukönnen."Im Hinblick auf die ITB Berlin sagte Sambias Tourismus- undKulturminister Charlas Banda, dass sein Land eine der schönstenDestinationen Afrikas sei. Es verfüge über eine große Anzahl vonnatürlichen Vorzügen - einer bunten Kultur, Wasserfällen, Seen undFlüssen, die rund 35 Prozent der gesamten Wasserfläche im südlichenAfrika ausmachen, sogenannten "Wildlife Protected Areas", die rundzehn Prozent der gesamten Fläche des Landes bedecken, sowie einemtropischen Klima - dem sprichwörtlichen Ticket für nahezuganzjährigen Sonnenschein.Der Minister fügte hinzu, dass die Entscheidung für Sambia alsConvention and Culture Partner der ITB Berlin 2018 absolut imEinklang mit der Vision seines Ministeriums für 2030 steht. Demnachsei das Land "eine Destination mit einer großen Bandbreiteeinzigartiger Charaktereigenschaften - mit einer blühenden Anzahlnatürlicher Ressourcen, einem kulturellen Erbe sowie Industrien, diemaßgeblich zur Schaffung von Arbeit, nachhaltigem Wirtschaftswachstumund der Reduzierung von Armut beitragen."Sambia, wenngleich innerhalb des afrikanischen Kontinents und fernder Küste gelegen, hinterlässt bei Besuchern imposante Eindrücke.Grund ist seine schiere Größe, der reiche Schatz an Natur und diestrategische Lage am tropischen Gürtel des südlichen Afrikas miteiner Fläche von mehr als 750.000 Quadratkilometern. Das Landpositioniert sich selbst als aufstrebende Nation und eine der amschnellsten wachsenden Wirtschaften Afrikas. So ist es zum Beispielimmer noch einer der größten Kupfer-Produzenten der Welt.Die meisten Afrikareisenden sind sich einig, dass sich Sambia alseines der besten Safariziele herausstellt. Dies bestätigen dieunterschiedlichsten Auszeichnungen, die Camps und Lodges unteranderem durch die Safari-Guides wiederholt erhielten. Sambia verfügtüber mehr als 20 Nationalparks sowie 36 Wild-Verwaltungsgebiete undist bekannt für die Wander-Safaris. In diesem Bereich gehört dieDestination zu den besten der Welt. Neben den Safaris verfügt dasLand über die berühmten Viktoria Fälle, deren Anblick Besucher inihren Bann ziehen. Die Fälle zählen daher als einzige AttraktionAfrikas zu den "Seven Natural Wonders of the World."Beeindruckend wirken auf die Besucher Sambias vor allem diejenigenTourismusattraktionen, die sich rund um Wasserfälle und das ThemaWildlife drehen. Darüber hinaus verfügt das Land über zahlreicheweitere reizvolle Anziehungspunkte, wie etwa das kulturelle undnatürliche Erbe, Museen, Flüsse und Seen. Letztere bilden dieGrundlage für ebenso abenteuerlich-herausfordernde wie auchinspirierende Aktivitäten, warum Sambia oftmals als dieAbenteuerhochburg der Region gilt. Als Convention & Cultural Partnerder ITB Berlin 2018 wird Sambia Besuchern die vielen Natur- undKultur-Attraktionen im Eingangsbereich von Halle 21 präsentieren.Die Kultur der Nation ist gleichermaßen vielfältig und pulsierend.Mit insgesamt 72 unterschiedlichen Stämmen, die in Harmoniezusammenleben, hat das Reiseziel mehr als 50 traditionelle Zeremonienjährlich im Programm. Sambia bietet immer noch eine unberührte Natur,gesegnet mit fruchtbarem Land für landwirtschaftliche Aktivitäten,die die Existenzgrundlage der Bevölkerung unterstützen.Nach 53 Jahren der Unabhängigkeit hat Sambia nicht zuletztführende Signalwirkung für Frieden im südlichen Afrika - ein Punkt,der dem Land den Ruf als sehr sicheres Reiseziel eingebracht hat.Gleichzeitig gilt Sambia bei vielen Urlaubern als eine derDestinationen mit den herzlichsten und gastfreundlichsten Menschender Welt.Über die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2018 findet von Mittwoch bis Sonntag, 7. bis 11.März, statt. Die ITB Berlin 2018 findet von Mittwoch bis Sonntag, 7. bis 11.März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin fürFachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist die führende Messe derweltweiten Reiseindustrie. 2017 stellten mehr als 10.000 Ausstelleraus 184 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 169.000Besuchern, darunter 109.000 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messeläuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 7. bis 10.März 2018. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. Pressekontakt:
ITB Berlin / ITB Asia / ITB China:
Julia Wegener
PR Manager
T: +49 30 3038-2269
j.wegener@messe-berlin.de
www.messe-berlin.de
Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell