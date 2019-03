Samaritan's Purse will auch in Deutschland Samariter sein / Hilfsorganisation will Projekt für ältere Menschen auflegen

Finanztrends Video zu



mehr >

Karlsruhe (ots) - Die christliche Hilfsorganisation Samaritan'sPurse will mittelfristig auch im deutschsprachigen Raum Menschenunterstützen. Das kündigte Vorstand Sylke Busenbender bei einemTreffen mit Partnern und Fürsprechern am Rande des Kongresseschristlicher Führungskräfte am 28. Februar in Karlsruhe an. Bislangunterstützt der Verein mit seinen internationalen Projekten und derGeschenkaktion "Weihnachten im Schuhkarton" ausschließlich Menschenaußerhalb des deutschsprachigen Raums."Wenn wir aber barmherzige Samariter sind, müssen wir uns auch denNöten in unserer direkten Umgebung stellen", sagte Busenbender.Insbesondere ältere Menschen würden heute mehr und mehr vereinsamenund erlebten wenig Wertschätzung. "Dieser Gruppe wollen wir unszuwenden. Wir suchen die Vernetzung mit Partnern und wollen, dassdieser größer werdenden Gruppe auch Gehör verschafft wird." Derzeitbefinde man sich noch in der Konzeptionsphase. "Wir sammeln Ideen undführen viele Gespräche.Es soll ein Projekt werden, in dem sich unsere Partner undehrenamtlichen Mitarbeiter wiederfinden und einbringen können." Zwargebe es schon viele örtliche Initiativen, es fehle aber an einerüberregionalen Bündelung von Aktivitäten mit einer klarenchristlichen Ausrichtung. "Gerade Christen sollten Vorreiter sein,wenn es darum geht, Liebe und Wertschätzung denjenigen zu geben,denen unsere Länder viel zu verdanken haben." Mehr Informationen überdie gesamte Arbeit der Hilfsorganisation findet man unterwww.die-samariter.orgPressekontakt:Tobias-Benjamin Ottmar / Theresa Wernerpresse@die-samariter.org+49 (0)30 76 883 434Original-Content von: Samaritan's Purse e. V., übermittelt durch news aktuell