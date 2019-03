Samaritan's Purse hilft in Mosambik / Hilfsgüter und Helfer in Krisenregion unterwegs

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Die christliche Hilfsorganisation Samaritan's Pursehat Hilfsmaßnahmen für die Opfer des Tropensturms in Mosambikeingeleitet. "Am morgigen Freitag (22.) bringen wir Hilfsgüter wieZelte, Moskitonetze sowie Katastrophenhilfe-Experten undmedizinisches Fachpersonal ins Land", sagte Vorstand SylkeBusenbender. Nach dem Zyklon "Idai" seien hunderttausende Menschenauf Hilfe angewiesen. "Diese Not lässt uns nicht kalt. Als Samariterhelfen wir da, wo Unterstützung gebraucht wird." Busenbender rief zumGebet für die Opfer und Mitarbeiter der Hilfsorganisationen auf: "Dader Regen nicht nachlässt, spitzt sich die Lage weiter zu. Zu denÜberschwemmungen kommt auch die Gefahr der Ausbreitung vonKrankheiten wie Malaria hinzu."Gottes Liebe greifbar machenSamaritan's Purse helfe in dieser Situation ganz praktisch undmache auf diese Weise Gottes Liebe greifbar. "Unser Anliegen ist esstets, neben der Nothilfe auch Perspektive zu geben. Gerade inMosambik ist die Not allgegenwärtig. Wir erleben immer wieder, dassMenschen gerade in einer so herausfordernden Situation neue Hoffnungim Glauben an Jesus Christus finden." Informationen zur Arbeit sindunter www.die-samariter.org zu finden. Spendenkonto: DE12 3706 01935544 3322 11, Verwendungszweck: 470020 Mosambik + Adresse (fürSpendenbescheinigung).Pressekontakt:Pressestelle Samaritan's Purse e. V.Telefon: +49 (0)30 76 883 434E-Mail: presse@die-samariter.orgOriginal-Content von: Samaritan's Purse e. V., übermittelt durch news aktuell