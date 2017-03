Hamburg (ots) - Schauspieler Sam Worthington (40) feierte mit"Avatar", einem der erfolgreichsten Hollywoodfilme, seinenDurchbruch. Am 6. April kommt "Die Hütte - ein Wochenende mit Gott"ins Kino. Der Film, in dem Worthington den Protagonisten Mack spielt,handelt von Religion, Kummer und Trost. Im Gespräch mit Happinez(3/2017, EVT 02.03.) erzählt der Schauspieler ehrlich und bewegend,wie er selbst zu Gott, Hoffnung und Liebe steht.Zufall oder Schicksal? Sam Worthington weiß es nicht. Das Lebendes Australiers nimmt immer wieder Wendungen, die er so nie erwartethätte. Daran wächst er und lernt. Seinen Weg zur Religion fand ervergleichsweise spät. Erst mit 18 begann er, sich mit dem Thema"Glaube" auseinanderzusetzen. "Je mehr ich mich damit beschäftigte,umso mehr Fragen hatte ich: Wer bin ich? Wie fühle ich? Warum?", soWorthington. Auf der Suche nach Antworten fand er Frieden und Ruhe.Auch sein neuer Film hat ihn verändert. Er erfuhr, welche Kraft derVergebung innewohnt.Fragen hat der Schauspieler noch immer. Am liebsten würde er Gottfragen: "Was kommt als Nächstes?" Warum? "Weil unser Leben seineeigenen Wege geht und ich stolpere hinterher. Da wäre eine Landkartemanchmal echt hilfreich..."Zum Schauspiel kam er durch Zufall. Lediglich als moralischeUnterstützung begleitete er seine damalige Freundin zurAufnahmeprüfung an einer Schauspielschule: "Doch dann bekam ich eineZusage - sie nicht. Kurz darauf hat sie Schluss gemacht. Und ichwurde Schauspieler!" Ähnlich überraschend kam er zu seiner Rolle in"Avatar". Er verkaufte fast sein gesamtes Hab und Gut, behieltlediglich zwei Taschen: eine mit Klamotten, eine mit Büchern. KurzeZeit später bekam er - ein noch recht unbekannter australischerSchauspieler - die Zusage. "Durch diese neue Perspektive jedochverstand ich eines: mich. Meine Lebens-Beulen, die Bruchlandungen.Konflikte. Und dass sie unser innerster Kern sind. Unsere Stärke. Wiegut, dass es sie gibt!"Sam ist mit Model Lara Bingle verheiratet, die beiden haben einengemeinsamen Sohn. "Liebe" definiert er wie folgt: "Nicht urteilen.Nichts fordern. Ich liebe meine Frau, meinen Sohn. Meine Eltern; das,was sie mich lehrten: Sei Mensch. Kümmere dich.". Hoffnung erscheintihm "ein bisschen wie Mauern: Jeder Tag ist ein neuer Stein, den duverbaust; mancher passt, mancher nicht. Aber dann findest du einenanderen, der passt. So entsteht ein einzigartiges Haus - wir nennenes ,Leben'."Hinweis für die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der neuen Happinez (ab 02.März im Handel). Diese Meldung ist unter Quellenangabe "Happinez" zurVeröffentlichung frei.Über HappinezHappinez ist das erste Mindstyle-Magazin für anspruchsvolleFrauen, die materiellen Luxus mit innerer Zufriedenheit kombinieren.Im Juni 2010 begründete die Zeitschrift das Segment auf dem deutschenMarkt und markiert damit das neue gesellschaftliche Bewusstsein fürwahren Luxus: Zeit, Gelassenheit und innere Stärke. Es eröffnet deranspruchsvollen Leserin durch fundierte, informative Beiträge mitInterviews, Reportagen und Kolumnen von populären Autoren einenverständlichen Zugang zu einem breiten Themenspektrum mit denSchwerpunkten Weisheit, Psychologie und Spiritualität. Happinezbesticht durch ein einzigartiges Design, eine beeindruckende,großzügige Fotografie sowie eine opulente Bildsprache. DasMindstyle-Magazin erscheint achtmal pro Jahr zu einem Copy-Preis von5,40 EUR mit einer Auflage von 141.841 Exemplaren (Verkaufte Auflagennach IVW III/2016).Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupihre sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi, MYWAY,SHAPE und InTouch Style. Inhaltlich unterschiedlich positioniert,sprechen sie die unterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen inihrer ganzen Breite an. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruchbei Produktqualität, Preispositionierung und Zielgruppe. BAUERPREMIUM kennt Premiummärkte, -marken und -zielgruppen wie keinanderes Medienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichenFrauenzeitschriften ist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlagverkauft mehr Exemplare im monatlichen Premiumsegment (1,1 Mio.durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2016). Mit diesem Portfolioist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollenPremium-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer MediaGroup, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 600Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- undTV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna HezelT +49 40 30 19 10 74anna.hezel@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttp://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, happinez, übermittelt durch news aktuell