Sam Edelman feiert Expansion in China mit Lane Crawford als Partner

Marke eröffnet drei neue Filialen gemeinsam mit auf Luxusartikelspezialisiertem PartnerNew York (ots/PRNewswire) - Sam Edelman gibt die Eröffnung vondrei Geschäften in Hongkong, Shanghai und Chengdu in Zusammenarbeitmit Luxushändler Lane Crawford bekannt. Lane Crawford wird in diesemMonat zwei exklusive Auftaktveranstaltungen in Hongkong (11. April)und Shanghai (14. April) als Gastgeber ausrichten, bei der nebeninternational prominenten Persönlichkeiten und einflussreichenModedesignern auch Sam und seine Ehefrau, Muse und Mitgründerin LibbyEdelman anwesend sein werden.Die Geschäfte werden den Kunden ein immersives und authentischesMarkenerlebnis bieten. Das in New York City ansässige Designteam hateng mit Lane Crawford zusammengearbeitet, um Verkaufsflächen zukreieren, die an die einzigartige Ausstattung derEinzelhandelsgeschäfte des Unternehmens in den USA angelehnt sind.Shopper werden Elemente der emblematischen Ästhetik von Sam Edelmanvorfinden, einschließlich antike Möbel, Wände aus Altholz,akzentuierte Goldeinlagen und Einblendungen in dem grünen Farbton,der zu den charakteristischen Merkmalen dieser Marke zählt.Zusätzlich zu einem vielfältigen Sortiment von Produkten wird die SamEdelman Kollektion für den Frühling/Sommer 2018 zu sehen sein, in derdas weltbekannte Model Carolyn Murphy im Mittelpunkt steht, das ineiner Reihe von eindrucksvollen Fotografien von Kelly Klein in Szenegesetzt wurde.Auf die Frage, warum die Marke sich für das Debüt seiner erstenGeschäfte in Hongkong und China für Lane Crawford entschieden hat,antwortete Sam Edelman, der Designer, Gründer und Präsident desgleichnamigen Unternehmens: "Zum fabelhaften Team von Lane Crawfordgehörten einige der ersten Personen, die mich als Designer anerkanntund unterstützt haben, und sie haben mir vor mehr als 10 Jahren beimAufbau meines Geschäfts geholfen... Wir haben gemeinsam eineGeschäftsbeziehung aufgebaut, die auf Integrität, Vertrauen undBeständigkeit basiert. Ich bin begeistert, dass ich aus Anlass derEröffnung neuer Geschäfte, der Begrüßung von Kunden und derVorstellung aufregender neuer Artikel wieder mit Lane Crawfordzusammenarbeiten darf.""Die Pedder Group ist hoch erfreut, die bereits ein Jahrzehntandauernde Partnerschaft mit Sam Edelman, einem Veteranen derSchuhindustrie, der in diesem Jahr außerdem sein 40. Jubiläum in derModebranche begeht, feiern zu dürfen", sagte Peter Harris, Präsidentder Pedder Group. "Die Pedder Group freut sich darauf, Mr. Edelman imnächsten Monat im Rahmen der Eröffnung von neuen Lane CrawfordGeschäften in Hongkong, Chengdu und Shanghai zur Vorstellung seinersehr beliebten Marke in Hongkong und Shanghai empfangen zu dürfen."INFORMATIONEN ZU SAM EDELMANSam Edelman ist eine Lifestyle-Marke, die sich einem ehrfurchtslosund eigenwilligen Stil gewidmet hat, der von zeitloser amerikanischerEleganz inspiriert wird. Das Unternehmen schließt die Lücke zwischenAnspruch und Erreichbarkeit, um modernen Luxus zu definieren. SamEdelman betreibt 13 Flagship-Stores in den USA, die an den erstenShopping-Adressen des Landes wie Soho, Palm Beach und Beverly Hillszu finden sind, und setzt die Expansion seiner internationalenPräsenz in Städten von Hongkong bis Dubai fort.