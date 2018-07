Salzkammergut Mountainbike Trophy 2018 Sport und Tourismus profitieren von Vernetzung

Linz/Oberösterreich (ots) - Am 14. Juli 2018 werden rund 4.500 Biker aus mehrals 40 Nationen auf den sieben Distanzen der Salzkammergut Mountainbike Trophyan den Start gehen. Ambitionierte Hobbysportler fiebern diesem Event genausoentgegen wie die Spitzenfahrer aus dem Leistungssportbereich. Die SalzkammergutTrophy ist Österreichs größter Mountainbike Marathon und damit eine derherausragenden Sport-Großveranstaltungen in Oberösterreich. "Die Bilder derMountainbiker, die in der Gebirgskulisse des Salzkammergutes an ihreLeistungsgrenzen gehen, stärken das Image Oberösterreichs als Radsportland undals sportliche Tourismusdestination", unterstreicht Mag. Andreas Winkelhofer,Geschäftsführer des Oberösterreich Tourismus die Bedeutung der Trophy.Sportveranstaltungen in der Dimension der Salzkammergut Trophy bewirken auf zweiEbenen positive touristische Effekte. Durch den Zustrom an Gästen und Athletensowie deren Begleitern und Betreuern entstehen zusätzliche Nächtigungen undKonsumausgaben vor Ort, die enorme regionale Wertschöpfung generieren. Diezweite Ebene, auf der die Tourismus- und Freizeitwirtschaft vonSportveranstaltungen profitiert, ist jene der Werbe- und Imageeffekte. Denn dieBerichterstattung von Sport-Events und die internationale mediale Präsenz bringt- vor allem bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen - einen langfristigenMultiplikatoreffekt mit sich. Um diese Potenziale voll auszuschöpfen, sieht dieLandes-Tourismusstrategie 2022 eine enge Vernetzung zwischen Tourismus und Sportvor. Eine Allianz aus Land Oberösterreich, Sport-Institutionen und Veranstalterntreibt gemeinsam mit Oberösterreich Tourismus die Entwicklung touristischerProdukte rund um international relevante Sport-Großveranstaltungen voran. Inlangjähriger Kooperation nutzen das Veranstalterteam der Salzkammergut Trophy,der Tourismusverband Dachstein-Salzkammergut und Oberösterreich TourismusSynergien in der Vermarktung dieses Großevents und zeigen damit einengemeinsamen Weg in der Umsetzung der strategischen Zielsetzungen auf.Zwtl.: Radsportland OberösterreichVon diesem Ansatz der Vernetzung und der Kooperation wird der Radtourismuslangfristig profitieren. "Sport und Bewegung in der Natur als Ausgleich zu einemzunehmend beschleunigten und digitalisierten Alltagsleben liegen im Trend derZeit. Erholung und Aktivität in der Natur sind der wichtigste Beweggrund fürunsere Gäste, sich für einen Urlaub in Oberösterreich zu entscheiden", erklärtWinkelhofer. Als ausgewiesenes Radsportland verfügt Oberösterreich über eineausgezeichnet ausgebaute Infrastruktur für den Urlaubs- und Freizeitradler mitgut 2.100 Kilometern Radwanderwegen, 3.000 Kilometern freigegebenerMountainbikestrecken und einer Vielzahl an Touren für Rennradfahrer. "DieRad-Infrastruktur ist die Basis für zielgruppengerechte touristische Angeboteentlang der gesamten Dienstleistungskette - vom Beherbergungsbetrieb über denRadverleih bis hin zum lokalen Bike-Guide", unterstreicht Winkelhofer.Ausführliche Presseunterlage zur Salzkammergut Mountainbike Trophy 2018 zum[Download] (https://medienservice.oberoesterreich.at ).Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie imOTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Oberösterreich Tourismus GmbHElisabeth Kierner, MScLeitung Media House & Marke0664-3030444elisabeth.kierner@oberoesterreich.atwww.oberoesterreich-tourismus.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3952/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHERVERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Oberösterreich Tourismus, übermittelt durch news aktuell