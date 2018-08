Salzgitter verdient dank florierendem Flachstahlgeschäft mehr

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

SALZGITTER (dpa-AFX) - Der Stahlkonzern Salzgitter hat sein Ergebnis im ersten Halbjahr kräftig gesteigert.



Dank höherer Gewinne im Flachstahlsegment sowie Einsparungen stieg das Ergebnis vor Steuern von gut 100 Millionen auf knapp 199 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag in Salzgitter mitteilte. Die Beteiligung am Kupferkonzern Aurubis steuerte rund 25 Millionen Euro bei. Nach Steuern verdiente Salzgitter mit 135,4 Millionen Euro mehr als doppelt soviel. Der Umsatz lag mit 4,6 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau. Einem Wachstum im Flachstahl standen Rückgänge im Handelssegment gegenüber. Die Jahresprognose bekräftigte Salzgitter./nas/jha/