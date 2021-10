Salzgitter bestätigt nach Ergebnissprung Prognose

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

SALZGITTER (dpa-AFX) - Der Stahlkonzern Salzgitter <DE0006202005 > hat in den ersten neun Monaten einen Ergebnissprung verzeichnet.



Haupttreiber seien abermals die Sparten Flachstahl und Handel gewesen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Salzgitter mit. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf 604,5 Millionen Euro. Im Vorjahr war noch ein Verlust von 224,4 Millionen Euro angefallen. Damit habe Salzgitter die Markterwartungen übertroffen, hieß es. Die Aktie gewann auf der Handelsplattform Tradegate 1,1 Prozent.

Die Beteiligung an dem Kupferkonzern Aurubis , die der Konzern at-equity bilanziert, trug 133,5 Millionen Euro bei, nach 53,4 Millionen Euro im Vorjahr. Aurubis hatte am Donnerstag ebenfalls Zahlen vorgelegt und im vergangenen Geschäftsjahr (per 30. September) unter anderem von gestiegenen Metallpreisen profitiert. Der Außenumsatz von Salzgitter stieg von 5,3 Milliarden auf 7,0 Milliarden Euro.

Die Jahresprognose bestätigte der Konzern - er verwies dabei auf Lieferkettenstörungen und deren Auswirkungen, die seit Ende des Sommerquartals auch einige seiner Konzerngesellschaften treffen würden. Der Umsatz soll weiter auf mehr als 9 Milliarden Euro steigen und das Vorsteuerergebnis bei 600 bis 700 Millionen Euro liegen. Die ausführlichen Zahlen will Salzgitter am 12. November vorstellen./nas/he