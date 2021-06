Salzgitter: Die Chance für den Einstieg ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

Stahlaktien gehören aktuell nicht zu den Lieblingen der Anleger. Dazu gehört auch Salzgitter ISIN: DE0006202005. Seit dem Hoch am letzten Dienstag verzeichneten die Papiere ein Minus von 17 Prozent. Just an diesem Dienstag hat der SDAX-Konzern seine Ergebnisprognose deutlich angehoben, jetzt rechnet Salzgitter mit einem Vorsteuergewinn zwischen 400 – 600 Mio. Euro, nachdem zuvor ein Gewinn zwischen 300 – 400 Mio. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



