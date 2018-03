Salzgitter Analyse: Jetzt wird´s wieder interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

Liebe Trader,

noch im Januar markierten Wertpapiere der Salzgitter AG um 52,48 Euro ihre bisherigen Verlaufshochs, mussten jedoch nach einem Doppeltop in diesem Bereich zur Unterseite abdrehen und vollzogen eine dreiwellige Korrekturbewegung zurück auf den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Tagesbasis von 42,11 Euro abwärts. Nun versucht sich die Aktie in diesem Bereich an einer Stabilisierung und könnte durch den zusätzlichen Unterstützungsbereich ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Rafael Müller, direktbroker.de.