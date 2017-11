Salzgitter Analyse: Dieser Wert ist hot!

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

Liebe Trader,

Das Wertpapier der Salzgitter AG präsentiert sich nach einigen verlustreichen Wochen heute sehr stark und kann zur Stunde um über fünf Prozent zulegen. Dabei steht der kurzfristige Korrekturkanal seit den Verlaufshochs aus Ende Oktober nun auf dem Prüfstand und könnte womöglich noch im Wochenverlauf zu Oberseite aufgelöst werden. Dieser Trend macht durch die aufkommende Stärke der Käufer den Eindruck, als wenn es sich hierbei um eine bullische Flagge handeln tut, der im weiteren Verlauf deutliches Kurspotenzial zur Oberseite entfalten sollte. Hierdurch dürfte sich die übergeordnete Erholungsbewegung seit den Verlaufstiefs von 16,80 Euro aus Anfang 2016 weiter fortsetzen und bietet mittelfristig hervorragende Long-Chancen.

Long-Chance:

Sobald es gelingt das Niveau von 42,35 Euro per Tagesschlusskurs zu überwinden, dürfte sich eine rasche Aufwärtsbewegung zu den Jahreshochs von 44,28 Euro einstellen. Darüber könnte das Papier von Salzgitter weiter in den Bereich von 48,94 Euro und somit an die Verlaufshochs aus Anfang 2012 vordringen. Eine passende Verlustbegrenzung kann sich jetzt am gleitenden Durchschnitt EMA 50 von aktuell 40,00 Euro orientieren, da nach Ausbruch aus der bullische Flagge ein regelkonformer Pullback zwingend einkalkuliert werden muss. Merklich eintrüben dürfte sich das Chartbild des Wertpapiers aber erst unterhalb der Wochentiefs von 39,10 Euro, Abgaben auf die 200-Tage-Durchschnittslinie bei 36,61 Euro wären kurzfristig die Folge.

Ein Beitrag von Rafael Müller, direktbroker.de.