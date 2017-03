Salzgitter-Aktionäre sollen über steigende Dividende von Aufschwung profitieren

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

SALZGITTER (dpa-AFX) - Der zweitgrößte deutsche Stahlhersteller Salzgitter will seine Aktionäre am Aufschwung auf dem Stahlmarkt beteiligen.



Die Ausschüttung je Aktie soll um 5 Cent auf 0,30 Euro steigen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Das soll der Hauptversammlung am 1. Juni vorgeschlagen werden. Nach verlustreichen Vorjahren hatte der Thyssenkrupp-Konkurrent wie bereits bekannt im vergangenen Jahr wieder einen Gewinn erwirtschaftet. Neben besseren Stahlpreisen half dem Unternehmen dabei das eigene Sparprogramm. Für das laufende Jahr erwartet der Vorstand um Chef Heinz Jörg Fuhrmann eine weitere Entspannung./men/stb