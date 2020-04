Salzgitter Aktie: Das ist ja interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

Das ist ja interessant, was die Salzgitter AG am Montag mitgeteilt hat. Ich weise darauf hin, dass ich bei Salzgitter investiert bin. Und zwar teilte das Unternehmen da mit, eigene Wandelschuldverschreibungen zurückkaufen zu wollen. Und zwar geht es da um 2022 fällige Wandelschuldverschreibungen, welche durch die Tochter „Salzgitter Finance B.V.“ emittiert worden waren (Garantie durch Salzgitter). Von den Papiere will Salzgitter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung