Salzgitter Aktie: Wieso ist die Aktie am Mittwoch so stark gefallen?

Kräftig unter Druck geriet am Mittwoch die Salzgitter Aktie. Ich weise darauf hin, dass ich bei Salzgitter investiert bin. Am Mittwoch ging die Aktie mit einem Tagesverlust von 1,50 Euro bzw. ca. -13,9% auf 9,30 Euro aus dem Xetra-Handel. Da sind offensichtlich die am selben Tag veröffentlichten Zahlen zum 1. Quartal 2020 gar nicht gut angekommen. Denn die zeigten tiefrote Zahlen: ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



