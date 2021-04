Salzgitter-Aktie: Was bedeutet das?

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

In knapp 3 Wochen am 12. Mai 2021 präsentiert die Salzgitter AG ihren Quartalsbericht für das erste Quartal 2021. Die Experten sehen die gegenwärtige Entwicklung positiv. Die Stahlnachfrage ist vorhanden, der Konzern konnte auch aufgrund interner Kostenmaßnahmen überzeugen.

Experten positiv für die Salzgitter-Aktie

So sieht in ihrer jüngsten Einschätzung die Baader-Bank den Wert im Bereich bei 35 Euro. Das Kursziel wurde erst am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



