Salzgitter Aktie: Neuigkeit am Mittwoch!

Am Mittwoch ging die Salzgitter-Aktie bei schwachem Gesamtmarkt mit einem Tagesverlust von knapp einem Euro bzw. rund 7,7% aus dem Xetra-Handel. Ich weise darauf hin, dass ich bei Salzgitter investiert bin. Offensichtlich konnte eine am Mittwoch veröffentlichte Meldung von Salzgitter den Kurs nicht spürbar beflügeln. Dabei ist die Mitteilung durchaus interessant. Um was es geht: Salzgitter teilte mit, dass die Anfertigung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



