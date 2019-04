Salzgitter Aktie: Gewinn gesteigert!

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

Das 1. Quartal 2019 lief für den Salzgitter-Konzern offenbar recht gut – gemessen an den neuen, veröffentlichten Quartalszahlen. Hierbei gilt es allerdings zu beachten, dass die neuen Zahlen vorläufig sind. Erst am 15. Mai will Salzgitter weitere Details zum Abschluss des 1. Quartals 2019 veröffentlichen. Die vorläufigen Zahlen können sich jedenfalls sehen lassen: Der Gewinn vor Steuern stieg auf 125,9 Mio.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.