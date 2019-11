Salzgitter Aktie: Ausblick bestätigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

Salzgitter will die Zahlen für das 3. Quartal 2019 bzw. die 9-Monats-Zahlen 2019 zwar erst am 13. November veröffentlichen – doch es gab bereits einige vorläufige Zahlen vom Unternehmen. Ich weise darauf hin, dass ich bei Salzgitter investiert bin. In den vorläufigen Zahlen heißt es, dass in den ersten 9 Monaten ein Gewinn vor Steuern von 40,7 Mio. Euro erzielt worden



