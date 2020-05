Salzgitter AG: Wind bläst in richtige Richtung!

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

Die Salzgitter AG will ihren CO2-Fußabdruck verringern: Hierfür forciert das Unternehmen unter anderem einen Windpark, der Strom erzeugen soll, um die Stahlproduktion in Salzgitter mit grünem Wasserstoff zu versorgen. Kürzlich hat der Stahlkonzern nun den Startschuss für den Baubeginn der Windräder erteilt, wie es in einer Pressemitteilung hieß.

Aus Wind wird Wasserstoff

