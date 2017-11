Die Salzburger Sportwelt und ihre Wintersportkompetenz: Die Neuheiten und Veranstaltungstipps der Wintersaison 2017/18 - BILD

Flachau (ots) - Die Salzburger Sportwelt mit den FerienortenFlachau, Wagrain-Kleinarl, St. Johann-Alpendorf, Radstadt,Altenmarkt-Zauchensee, Eben und Filzmoos bildet das winterlicheHerzstück von Ski amadé. Österreichs größtes Skivergnügen mit über760 Pistenkilometern und 270 Liftanlagen war von Beginn aninternationaler Vorreiter. Auch in diesem Winter ist viel geboten.Zwtl.: "Winterstart hoch 2" und "Riders Cup" in Wagrain-KleinarlDer "Riders Cup" als Teil der Red Bull Ice Cross Downhill-WM kehrtvon 14. bis 17.12.2017 zurück. Unter den Teilnehmern dieerfolgreichsten Ice Skater der Welt. [www.wagrain-kleinarl.at](http://www.wagrain-kleinarl.at)Zwtl.: "Bau dir deinen eigenen Holzski" bei Rupert Thurner in St.Johann-AlpendorfHandhobel, Stichsäge, Laminierharz und Fiberglas benötigt man, umseinen eigenen Ski zu bauen. Nach zwei Tagen Bauzeit geht?s auf diePiste. [www.sanktjohann.com] (http://www.sanktjohann.com)Zwtl.: Neue 6er-Sesselbahn am Shuttleberg inFlauchwinkl-ZauchenseeIm Dezember geht der Lumberjack-Shuttle, der bisher längste Liftam Shuttleberg, in Betrieb. In rund sechs Minuten bringt erWintersportler zur Bergstation am Frauenalmsattel.[www.absolutpark.com] (http://www.absolutpark.com)Zwtl.: "Audi FIS-Skiweltcup-Damen Nachtslalom" in FlachauVon 08. bis 09.01.2018 verwandelt sich Flachau in eineninternationalen Weltcup-Hotspot. Wenn sich die bestenSlalomfahrerinnen der Welt messen, darf eine Party nicht fehlen.[www.flachau.com] (http://www.flachau.com)Zwtl.: Längste, beleuchtete Rodelbahn in RadstadtSechs Kilometer ist die längste, beleuchtete Rodelbahn derSalzburger Sportwelt lang: Sie ist im Winter täglich von 9.30 Uhr bis17.30 Uhr geöffnet, jeweils dienstags und freitags auch abends bis22.30 Uhr. [www.radstadt.com] (http://www.radstadt.com)Zwtl.: "39. International Dopgas Ballon Trophy" in FilzmoosVom 13. bis 20.01.2018 findet in Filzmoos die InternationaleDopgas Ballon Trophy statt. Besonderes Spektakel ist die "Nacht derBallone" am 14.01.2018. [www.filzmoos.at] (http://www.filzmoos.at)Zwtl.: Kulinarischer Spaziergang und Hütten.Hopping inAltenmarkt-ZauchenseeBeim "Kulinarischen Spaziergang" und beim "Hütten.Hopping mit Ski"werden an ausgewählten Genussadressen Pongauer Köstlichkeitenserviert und echte Insider-Geschichten erzählt.[www.altenmarkt-zauchensee.com](http://www.altenmarkt-zauchensee.com)Zwtl.: Familienfest in EbenAm 11.02.2018 findet erneut das beliebte monte popolo Familienfestmit großem Unterhaltungsprogramm und Gewinnspiel statt. [www.eben.at](http://www.eben.at)Video: [https://www.youtube.com/watch?v=2v8uMsu8J7Q](https://www.youtube.com/watch?v=2v8uMsu8J7Q)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Salzburger Sportwelt5542 FlachauTel. +43 6457 2929Gerhard Wolfsteinerg.wolfsteiner@salzburgersportwelt.comAndrea Zuljan, MBAa.zuljan@salzburgersportwelt.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4701/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Salzburger Sportwelt, übermittelt durch news aktuell