Mainz (ots) -Samstag, 11. August 2018, ab 19.10 UhrMit ErstausstrahlungRichard Strauss' "Salome", ein Lehrstück über Dekadenz und Macht,Lust und Perversion, passt perfekt zum Motto der SalzburgerFestspiele 2018: "Passion, Leidenschaft, Ekstase". Der ItalienerRomeo Castellucci hat in diesem Jahr eine Neuinszenierung konzipiert.Von seiner szenischen Fassung mit der litauischen Sopranistin AsmikGrigorian in der Titelpartie zeigen sich die Kritiker begeistert. DieWiener Philharmoniker spielen unter Dirigent Franz Welser-Möst. ImRahmen seines Festspielsommers zeigt 3sat "Salome" am Samstag, 11.August 2018, um 20.15 Uhr.Die Uraufführung 1905 in Dresden war ein Skandalerfolg: Wohl nochnie zuvor war weibliches Begehren so ungehemmt deutlich auf eineOpernbühne gebracht worden wie in Richard Strauss' Einakter nach demgleichnamigen Drama von Oscar Wilde. Und der ursprünglich biblischeStoff von Salome, die mit ihrem Schleiertanz König Herodes, ihrenStiefvater, gefügig macht und sich von ihm den Kopf des TäufersJohannes bringen lässt, reizt Regisseure bis heute. Mit seinerInszenierung ist dem für Regie, Bühne, Kostüme und Lichtverantwortlichen Castellucci ein visuelles Meisterwerk gelungen, mitder berührenden Asmik Grigorian in der Titelrolle.Asmik Grigorian, selbst Tochter zweier Opernsänger, singt diePartie der Salome in Salzburg zum ersten Mal: "Spannend finde ich dieabrupten Wechsel zwischen diesem beinahe geschrienen Fortissimo unddem kindlich-sirenenhaften, lyrischen Schmeicheln. Das will technischerst mal beherrscht sein."Zuvor, um 19.10 Uhr, zieht "Kulturzeit extra: Die Höhepunkte derSalzburger Festspiele" (Erstausstrahlung) eine erste Bilanz, wirfteinen Blick auf die Festspielproduktionen und fängt dieFestspielatmosphäre - auch abseits der Bühnen und Konzertpodien -ein. Moderator Peter Schneeberger pendelt in Salzburg zwischen demFestspielhaus und der ehemaligen Saline Perner Insel und besuchtKünstlerinnen in ihren Stadtoasen.Im 3sat-Festspielsommer geht es am Sonntag, 12. August 2018, um11.25 Uhr weiter mit "Classic Open Air 2018".