Salvini: Wenn nötig, rede ich auch mit Merkel und Macron

ROM (dpa-AFX) - Der Chef der rechten Lega in Italien, Matteo Salvini, hat mit Blick auf die Zeit nach der Europawahl Gesprächsbereitschaft signalisiert.



"Wenn nötig, rede ich auch mit (Bundeskanzlerin Angela) Merkel und mit (Frankreichs Staatspräsident Emmanuel) Macron", sagte der Innenminister und Vize-Premierminister der populistischen Regierung in Rom am Freitag dem Radiosender RTL 102.5. Um die EU zu verändern, könne er nicht zu einigen Ja und zu einigen Nein sagen. Salvini betonte aber auch: "Natürlich ist das Europa, das ich verändern will, das der Macrons und der Merkels."

Salvini lässt normalerweise keine Gelegenheit aus, um über Paris und Berlin zu schimpfen - vor allem, wenn es um Migranten oder Italiens Finanzen geht. Umfragen zufolge steuert seine Lega bei der Europawahl in Italien am Sonntag auf einen Triumph zu. Der EU-Skeptiker will im Europaparlament mit anderen rechtsnationalen Kräften - unter anderem mit der AfD - eine Fraktion mit dem Namen "Bündnis Europäische Allianz der Völker und Nationen" bilden. Der Tageszeitung "La Stampa" (Freitag) sagte Salvini: "Wir können die Revolution in Europa wirklich schaffen."/lkl/DP/mis