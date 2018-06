Salvini: Italien will keine Asylbewerber von Deutschland zurücknehmen

ROM (dpa-AFX) - Italiens Innenminister Matteo Salvini will keine Asylbewerber von Deutschland zurücknehmen.



Damit sendete er im Asylstreit ein klares Signal an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), der mit einer Zurückweisung von Flüchtlingen droht, die in anderen EU-Ländern registriert sind, sich aber in Deutschland aufhalten. "Die italienische Regierung ist ausschließlich bereit, den Italienern zu helfen", sagte der Chef der fremdenfeindlichen Lega am Mittwoch in Rom. "Also statt zu nehmen sind wir bereit zu geben."

Über die Pläne von Seehofer ist ein Streit zwischen der CSU und der Schwesterpartei CDU entbrannt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will eine europäische Lösung erreichen./lkl/DP/mis