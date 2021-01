Salvatore Milia tritt dem Board of Directors von CLC bei und übernimmt Leitung des Forschungs- und Entwicklungsausschusses

Quelle: IRW Press

Vancouver (British Columbia), 8. Januar 2021. Christina Lake Cannabis Corp. (CSE: CLC, Frankfurt: CLB) („CLC“, „Christina Lake Cannabis“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Salvatore Milia in das Board of Directors des Unternehmens bestellt wird. Darüber hinaus will das Unternehmen einen Forschungs- und Entwicklungs-(F&E) -Ausschuss unter der Leitung von Herrn Milia einrichten. Herr Milia verfügt über ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung