Salience Learning, ein neues Unternehmen mit Schwerpunkt auf Lernen und Entwicklung in der Life-Sciences-Branche, gibt seinen Start bekannt

London und New York (ots/PRNewswire) - Salience Learning freutsich, seinen offiziellen Start bekannt geben zu dürfen. Bei dem neuenUnternehmen handelt es sich um eine Firma, die sich auf das Lernenund die Entwicklung im Bereich Life Sciences konzentriert. Es isteine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Blue Matter(www.bluematterconsulting.com), einer Firma für strategische Beratungfür die Life-Sciences-Branche.Zum Team von Salience Learning gehören ebenso Experten aus derErwachsenenbildung wie erfahrene Fachleute aus der Biopharma-Branche.Mithilfe der Verbindung dieses Expertenwissens wendet das Unternehmenwissenschaftlich orientierte Bildungsansätze an, um Unternehmen ausdem Bereich Life Sciences dabei zu helfen, ihre schwierigstenbetrieblichen Herausforderungen zu meistern.Der Geschäftsführer des neuen Unternehmens ist George Schmidt, derauch Managing Partner von Blue Matter ist. Zu den weiteren wichtigenMitgliedern des Leitungsteams gehören Karen Foster, Leiterin desBereichs Lernstrategien und Lösungen, sowie Krista Gerhard, Leiterindes Bereichs Kundenbetreuung.George Schmidt sagte in diesem Zusammenhang: "Lern- undEntwicklungsteams stehen unter einem enormen Druck, wenn es darumgeht, erkennbare Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb nachzuweisen,und wir wollen uns auf die drängendsten betrieblichenHerausforderungen, denen sich Life-Science-Unternehmengegenübersehen, konzentrieren, damit diese Effekte sichtbar werden.Aber es geht noch darüber hinaus. Bei jedem Programm, das wirentwickeln, legen wir eine besonders starke Betonung auf dieAnwendung der grundlegenden Prinzipien der Lernwissenschaften. Imheutigen Umfeld ist dies etwas, das häufig vergessen wird, obwohl wirwissen, dass hier der Schlüssel liegt, wenn man mithilfe des Lern-und Entwicklungsansatzes die größte Wirkung erzielen möchte."Die Angebote von Salience Learning sind in drei Hauptgruppenaufgeteilt: 1.) Programme, die maßgeschneiderte und standardmäßigeLösungen mit Schwerpunkt auf die wichtigsten betrieblichenAnforderungen aus der Branche umfassen; 2.) Dienstleistungen, diesich auf die Unterstützung zur Durchführung von großenVeranstaltungen und Programmen konzentrieren; 3.) eine Strategie, dieam Kunden orientierte Beratungsdienste umfasst, um die Effektivitätvon Organisationen aus dem Bereich Lernen und Entwicklung zu erhöhenund das Lernniveau innerhalb eines kompletten Unternehmens anzuheben.Die Programme von Salience Learning sind darauf ausgelegt,Fachleute aus der Life-Science-Branche dabei zu unterstützen, ihreFähigkeiten zu kritischem Denken zu verbessern, in einem engbegrenzten Umfeld effektiver zu agieren, Daten im Hinblick aufbessere geschäftliche Ergebnisse effektiver zu nutzen und aufbetrieblicher Ebene geschickter zu handeln.Das Team von Salience Learning ist in den Vereinigten Staaten undin Europa tätig und es steht Kunden aus der ganzen Welt zurVerfügung. Seine Website findet sich unter www.SalienceLearning.com.