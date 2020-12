Salesforce und Slack: Hinter Microsoft her!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Der Hersteller von Unternehmenssoftware Salesforce.com (NYSE:CRM) kauft den Work-Chat-Dienst Slack Technologies (NYSE:WORK) für 27,7 Milliarden Dollar in einem Deal, der den beiden Unternehmen eine bessere Chance geben soll, gegen das langjährige Branchen-Kraftpaket Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) anzutreten. Die am Dienstag angekündigte Übernahme ist bei weitem die größte in der 21-jährigen Geschichte des CRM-Giganten.

Salesforce erwirtschaftete einen Umsatz von 5,42 Milliarden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung